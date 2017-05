Bimbo curato con l'omeopatia per un'otite: "Ucciso da un'encefalite"

È morto per un'encefalite (un'infiammazione dell'encefalo) il piccolo Francesco, il bambino di 7 anni deceduto il 27 maggio scorso nell'Ospedale Salesi di Ancona dopo essere stato ricoverato in coma quasi irreversibile. A riverlarlo sono i primi risultati dell'autopsia. Il piccolo era stato curato a casa per un'otite bilaterale solo con preparati omeopatici. Ora il medico legale, il dottor Mauro Pesaresi, attende di conoscere l'esito degli esami istologici e il dettaglio dei preparati omeopatici somministrati al bimbo per stabilire le cause dell'infezione. I genitori e il medico omeopata sono indagati per omicidio colposo.