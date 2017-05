Taormina, cariche e fumogeni al corteo "No G7"

Scontri fra i manifestanti "No G7" e le forze dell'ordine al termine del corteo autorizzato dalla questura di Messina. Arrivati in piazza Municipio alcuni manifestanti si sono staccati dalla testa del corteo mentre altri non si sono fermati dove era prevista la conclusione del percorso. Il corteo sta avanzando verso lo schieramento delle forze dell'ordine.

Polizia e manifestanti si sono scontrati e si sono registrate cariche. Il corteo, infatti, ha tentato di forzare la zona rossa. Tutti i mezzi in mare si sono diretti nella zona antistante al punto in cui sono avvenute le cariche, dopo la piazza del Municipio, e sono stati lanciati lacrimogeni. Nella zona interessata dagli scontri volano anche gli elicotteri che, dall'alto, controllano la situazione.