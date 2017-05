G7 a Taormina, Trump "aperto al dialogo con gli europei sul clima"

Sul clima il presidente americano Donald Trump «è propenso a comprendere le posizioni europee, vuole ascoltare chiaramente quello che i leader europei hanno da dire». Lo ha detto il consigliere economico della Casa Bianca, Gary Cohn, parlando con i giornalisti presenti a Taormina e ribadendo che sulle conclusioni del G7 "il presidente vuole avere un dialogo aperto".

Trump ha utilizzato una macchinetta elettrica (in barba alle riserve ancora espresse dalla Casa Bianca sull'accordo sul clima di Parigi), senza sportelli e priva di ogni blindatura, per spostarsi dal teatro Greco, dove i leader G7 hanno fatto la tradizionale "Family photo", all'hotel San Domenico dove si svolgono i lavori del summit. Il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, il presidente francese Emmanuel Macron, la cancelliera tedesca Angela Merkel, la premier britannica Theresa May, il primo ministro canadese Justin Trudeau e i presidente di Commissione e Consiglio europei Jean-Claude Juncker e Donald Tusk hanno scelto, invece, di fare una passeggiate lungo corso Umberto. Tutti i leader si sono poi ritrovati nella piazza 9 aprile, una terrazza belvedere che dà sul golfo, per ammirare il panorama.

Il consigliere di Trump ha spiegato anche che "avremo una discussione robusta sul commercio e parleremo di ciò che significa il commercio libero e aperto". Per "commercio aperto", il presidente Usa, sottolinea Cohn, intende la reciprocità nei rapporti commerciali: "Ti trattiamo nel modo in cui ci tratti, se non hai barriere al commercio e se non hai dazi anche noi non avremo dazi. Se avete dei dazi, dovremo avere dei dazi". L'obiettivo, rileva, "non è quello di creare dei dazi negli Usa. Il nostro obiettivo è ottenere che i paesi che limitano le nostre merci abbassino i loro dazi ai livelli dei nostri. Vogliamo livellare il campo di gioco e fare si che tutti possano competere in un campo di giorno con regole uniformi".