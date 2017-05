Trovato morto il ragazzo scomparso a Matera. Fermato l'amico

È stato trovato senza vita, ucciso con colpi di arma da taglio, uno studente di 17 anni di Pisticci, Matteo Barbalinardo, di cui era stata denunciata la scomparsa tre giorni fa. Il corpo è stato rinvenuto in un cantiere a Marconia, frazione del Comune lucano, in provincia di Matera. S'ipotizza un omicidio e c'è già un fermato: i poliziotti del commissariato locale hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un coetaneo della vittima, sospettato di essere l'assassino.

Il 17enne fermato dalla Polizia è stato l'ultimo a vedere Matteo. È sospettato di averlo ucciso dopo una lite ed il movente potrebbe essere riconducibile ad una discussione per soldi, forse per droga. Su questo sta indagando il commissariato di pubblica sicurezza di Pisticci. Di Barbalinardo non si avevano più notizie dalla tarda serata di giovedì, quando non è rientrato in casa. La mamma, molto preoccupata, il giorno dopo ha dato l'allarme ed ha presentato denuncia di scomparsa. Si è attivato il dispositivo di ricerche: il Comune ha attivato il Coc, centro operativo comunale di protezione civile, e sono stati impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, i volontari di protezione civile del Nov nonché gruppi di motociclisti, ciclisti e podisti, per battere anche le zone più impervie e svolgere verifiche nei casolari abbandonati. Inizialmente si è pensato ad un allontanamento volontario tanto che la sindaca Viviana Verri, oltre ad attivare il Coc, aveva diffuso la foto del ragazzo facendo appello ai cittadini a fornire alle forze dell'ordine qualsiasi notizia utile per le ricerche.

Ieri alcuni ragazzi, quasi fortuitamente, hanno notato qualcosa di strano in un cantiere alle porte di Marconia ed hanno richiamato l'attenzione delle forze dell'ordine che hanno fatto la tragica scoperta. Barbalinardo aveva trascorso la serata di giovedì con il coetaneo che stanotte è stato posto in stato di fermo. Nell'immediatezza della scomparsa, l'amico aveva confermato di essere stato con lui e poi di averlo salutato in tarda serata.