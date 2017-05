Furto negli scavi di Pompei: rubata borchia del VI secolo a.C.

Furto negli scavi di Pompei (Napoli) dove, nella notte, la Soprintendenza ha rivelato l'assenza di una delle quattro borchie in bronzo applicate su una riproduzione della porta di Torre Satriano. In esposizione nella mostra "Pompei e i greci" allestita nella Palestra grande degli scavi, si tratta di una borchia del diametro di 7,3 centimetri. Risale alla seconda metà del VI - inizi del V sec a.C. e, proveniente dal Museo archeologico nazionale della Basilicata "Dinu Adamesteanu" di Potenza, il cui valore assicurativo è di 300 euro. Questa mattina si sono recati sul posto i carabinieri e il reparto investigazione scientifiche dell'Arma per effettuare i rilievi. Al vaglio delle forze dell'ordine le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza.