Un altro caso di meningite a Genova, un uomo in rianimazione

Ancora un caso di meningite a Genova. Un 67enne genovese, residente nel quartiere di Rivarolo, è stato ricoverato ieri pomeriggio d'urgenza presso l'ospedale Galliera. Da giovedì accusava febbre alta, nausea e un forte mal di testa. Ieri si sono aggravate le condizioni, la moglie ha avvertito i soccorsi che hanno trasportato l'uomo in ospedale. All'arrivo al pronto soccorso le condizioni sono apparse subito molto gravi.

L'uomo, al quale è stata riscontrata una meningite batterica, è stato portato in rianimazione ieri sera tardi ed è stato sottoposto al trattamento con antibiotici. Si trova in prognosi riservata. Ancora in corso la tipizzazione batteriologica, ma con ogni probabilità si tratta di pneumococco e non di meningococco.

Sulla moglie e sull'equipaggio dell'ambulanza che ha effettuato il trasporto è stata avviata la profilassi. Migliorano invece le condizioni dell'altro paziente, il tassista genovese ricoverato nei giorni scorsi per meningite sempre presso l'ospedale Galliera. L'uomo è ancora intubato e sedato, ma le sue condizioni migliorano. L'intenzione dei medici è quella di svegliarlo nel corso della giornata.