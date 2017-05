Sparisce una bambina di 8 anni a Mestre, chiesto il riscatto. È caccia all'uomo

Una bambina di 8 anni, straniera, sarebbe stata rapita da un uomo a Mestre, che si sarebbe allontanato con la bimba a bordo di un'auto. La denuncia del fatto è arrivata dal padre della piccina, dell'est europeo, che ha dato l'allarme alla polizia. Un uomo si sarebbe allontanato sulla sua auto, ha raccontato agli agenti, con la piccola a bordo.

Secondo quanto riporta il Gazzettino di Venezia il padre avrebbe ricevuto un messaggio sul proprio cellulare nel quale veniva richiesto un riscatto. In tutta la provincia veneziana sono in corso posti di blocco di polizia e carabinieri per ritrovare la piccola.