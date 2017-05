Cocktail di droghe, muore a Genova a 17 anni

Non ce l'ha fatta la ragazza di 17 anni ricoverata ieri all'ospedale San Martino di Genova per un malore dopo essere stata trovata priva di sensi in un appartamento del quartiere di Borgoratti. La giovane, di origini ecuadoriane, era apparsa subito in condizioni gravissime. A causarne il decesso sarebbe stato un cocktail di droghe assunte nell'abitazione dove un'amica di 25 anni, anche lei ricoverata in ospedale ma non in pericolo di vita, lavorava come badante. Purtroppo il mix di stupefacenti è stato fatale per la giovane minore.