Attacco hacker mondiale, il virus blocca i computer anche in Italia

Un massiccio attacco informatico avrebbe colpito varie aziende private e strutture pubbliche in tutto il mondo, Italia compresa. Come riporta la Bbc, gli screenshot di un programma che blocca i computer e richiede il pagamento di un riscatto in bitcoin è stato scambiato online tra alcune delle entità che sostengono di essere state colpite dall'attacco degli hacker.

Secondo quanto rilevato dall'esperto di cybersecurity Jakub Krouster, il virus del tipo ransomware, denominato "WannaCry", sarebbe finora stato rilevato 36mila volte. Russia, Ucraina e Taiwan sarebbero i Paesi più colpiti, ma il virus avrebbe colpito anche negli Usa, in Cina, Spagna, Italia, Vietnam e Regno Unito, dove sono stati infettati i sistemi informatici del Servizio sanitario nazionale. In Italia, riporta la Bbc, un utente ha condiviso online le immagini di quello sembra essere un laboratorio universitario con i computer bloccati dal virus.