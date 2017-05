È stato trovato morto nella sua gioielleria, a Marano nel Napoletano. Il corpo senza vita di Salvatore Gala, 43 anni e noto anche come Maurizio, era a terra all'interno del negozio di cui era proprietario in via Merolla 77. Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Giugliano la cassaforte del negozio era aperta e senza gioielli. Secondo la ricostruzione la morte dell'uomo sembrerebbe essere stata causata da una rapina ma gli inquirenti non escludono ancora nessuna pista.