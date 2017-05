È morto Valentino Parlato, tra i fondatori de "il manifesto"

E' morto all'età di 86 anni Valentino Parlato, storico membro del Pci, da cui è stato poi radiato. Lo rende noto il quotidiano comunista "Il manifesto", di cui Parlato è stato tra i fondatori e direttore a più riprese.

Nato a Tripoli, in Libia, il 7 febbraio 1931, comunista per tutta la vita, Parlato ha militato nel Pci fino all'espulsione nel 1969 e fu tra i fondatori del quotidiano "il manifesto". "Per ora ci fermiamo qui, abbracciando forte la sua splendida famiglia e tutti i compagni che, come noi, l'hanno conosciuto e gli hanno voluto bene" lo ricorda il suo giornale.