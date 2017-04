Sfondate le barricate No Tap, blitz della polizia con le ruspe

Con le ruspe contro le barricate erette nelle strade a ridosso della zona Tap dopo la sentenza del Tar Lazio. Il blitz della polizia è scattato nella notte nell'area del cantiere in località San Basilio, a San Foca, Marina di Melendugno. Le barricate erano state erette dagli attivisti contro la realizzazione del gasdotto e contro l'espianto degli ulivi. L'operazione della polizia ha consentito la sistemazione degli ultimi 11 ulivi, già zollati, che ricadono nel cantiere e che rischiavano di seccare. I manifestanti, che da settimane presidiano notte e giorno l'area sono stati colti di sorpresa e, attraverso una cintura di uomini delle forze dell'ordine, sono stati confinati in una zona in prossimità dell'ingresso del cantiere.