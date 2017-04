Cento ultrà del Lecce incappucciati assaltano il pullman dei baresi

Ancora violenza nel calcio, ancora una volta in Puglia. Un centinaio di ultrà del Lecce incappucciati, armati di spranghe e bottiglie, hanno assaltato un pullman di tifosi baresi a Veglie, in provincia di Lecce. Sei persone sono rimaste ferite: una è grave per aver subito un trauma cranico. E' accaduto ieri pomeriggio a Veglie (Lecce). I baresi erano al seguito della squadra Ideale Bari, seconda categoria, come riporta il Quotidiano di Lecce. L'assalto, inoltre, è avvenuto alla presenza dei carabinieri che indagano insieme alla Digos.