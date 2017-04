Il papà del calciatore Kishna arrestato per droga

Era venuto nella Capitale perseguire la folgorante carriera del figlio passato dal prato dell'Amsterdam Arena a quello dello stadio Olimpico. Ma Dinesh Kishna, nativo del Suriname, è finito nei guai per la sostanza stupefacente trovata nella sua abitazione.

Il padre e manager di Ricardo, giovane promessa della Lazio, ora in prestito in Francia al Lille, è stato infatti arrestato con l' accusa di detenzione di hashish e marijuana.

Le sostanze stupefacenti, rinvenute dai militari della Compagnia Roma Cassia, sarebbero state ritrovate in più panetti, nei quali erano confezionate. Secondo gli inquirenti, infatti, il padre del calciatore della Lazio, e un altro uomo in concorso con lui, avrebbero detenuto «due panetti e nove involucri - scrivono gli inquirenti- di sostanza stupefacente del tipo hashish» e «un ulteriore quantitativo - aggiunge l'accusa - di sostanza stupefacente del tipo marijuana».

Gli oltre 60 grammi dell'una e i quasi 20 dell'altra sostanza...

