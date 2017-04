Genova, la casa va a fuoco: famiglia si lancia dalla finestra. Padre e figlio gravissimi

Per cercare di salvarsi dall'incendio scoppiato attorno alle 3 di questa notte nella palazzina dove abitavano a Casella, Genova, una coppia e il figlio di 8 anni si sono buttati dalla finestra del loro appartamento al secondo piano. Il bambino e il padre sono in condizioni definite gravissime, meno critiche quelle della donna la cui caduta è stata attutita dalle corde per stendere.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno trovato i tre corpi a terra. Tre squadre dei vigili stanno ancora lavorando sul luogo dell'incendio, che ha provocato il crollo dell'intero edificio. Nel rogo non sono rimaste coinvolte altre persone. La donna pochi minuti prima aveva chiesto aiuto ai vigili del fuoco con una telefonata: "Correte, qui brucia tutto". Quando i pompieri sono giunti sul posto, l'edificio - due piani e con un bar al pianterreno - è crollato rischiando di travolgere gli operatori che sono riusciti a mettersi in salvo.