Palermo, tragedia alla Targa Florio: morti un pilota e un commissario di gara

È di due morti e una donna ferita il bilancio di un incidente avvenuto in mattinata nel corso di una gara di rally, a Isnello in provincia di Palermo. Le vittime stavano partecipando alla Targa Florio Rally, famosa gara di auto storiche che si tiene in Sicilia. L'incidente, secondo quanto riferiscono i carabinieri, è avvenuto in località sp 54 Piano Zucchi durante la prova speciale numero 3 "Piano Battaglia 1".

Le vittime dell'incidente sul circuito delle Madonie sono Mauro Amendolia, 53 anni, pilota, e il commissario di gara Giuseppe Laganà. Il navigatore ferito è la figlia di Amedolia, Gemma, 27 anni, trasportata all'ospedale di Cefalù. Il team Amendolia-Amendolia, era a bordo di una Mini Couper del team Messina-Racing.

In seguito all'incidente la 101ma edizione della Targa Florio Rally Internazionale di Sicilia, terza prova del Campionato Italiano Rally, Campionato Italiano Rally Autostoriche e Campionato Regionale è stata annullata.