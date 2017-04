Semina canapa sotto al Pirellone, Cappato identificato dalla polizia

Hanno distribuito e piantato semi di canapa all'ombra del Pirellone, dove si svolge 420 Hempfest, il "Cannabis day italiano". E per questo sono stati identificati dalla Digos il radicale Marco Cappato e Antonella Soldo, presidente dei Radicali italiani e coordinatrice del Radical Cannabis Club.

Cappato ha piantato dei semi di cannabis in una aiuola davanti al Pirellone. La polizia subito dopo la distribuzione e la semina ha identificato l'esponente invitandolo a seguire gli agenti e davanti al Pirellone ha redatto dei verbali. "La Digos ha fatto correttamente il suo dovere e ci scusiamo per avere occupato per un'ora le forze dell'ordine. Ma il nostro obiettivo è liberarli in futuro da un inutile carico affinché possano occuparsi di perseguire i veri crimini che danneggiano i cittadini", ha detto Cappato rilanciando la battaglia radicale per la legalizzazione della cannabis.