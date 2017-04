Ortona, due donne uccise a coltellate: fermato il marito di una vittima

Duplice omicidio ad Ortona, in provincia di Chieti. Un uomo, un 60enne di Lanciano, ha ucciso questo pomeriggio la moglie e una sua amica. I carabinieri lo hanno bloccato e nella sua auto hanno trovato i coltelli insanguinati utilizzati per compiere il duplice omicidio. Alla base della follia omicida ci sarebbe una relazione ormai logorata con la moglie che stava per lasciarlo. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti i due omicidi sarebbero stati compiuti in due zone diverse della città.