Carabinieri alla Consip: acquisiti atti sul maxi-appalto da 2,7 miliardi

Carabinieri e guardia di finanza sono negli uffici della Consip per acquisire atti relativi ad appalti. L'ordinanza è stata disposta dalla Procura di Roma che indaga sull'inchiesta che coinvolge tra gli altri l'imprenditore napoletano Romeo.

Le acquisizioni da parte dei carabinieri si stanno svolgendo da questa mattina nella centrale acquisti della pubblica amministrazione, e vi partecipa anche la guardia di finanza di Napoli. Secondo quanti si apprende, riguarderebbero le documentazioni della gara FM4, di "facility management", ovvero servizi per le pubbliche amministrazioni. Un appalto del valore di 2,7 miliardi, bandito nel 2014 e suddiviso in 18 lotti, al centro dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo.

Intanto la procura di Roma ha sollecitato un nuovo interrogatorio per Marco Gasparri, il dirigente Consip ai magistrati ha detto di aver ricevuto dall'imprenditore 100mila euro in tre anni per ricevere informazioni indispensabili per avere la meglio sugli altri partecipanti alle gare. Entrambi rispondono dall'accusa di corruzione. Gasparri sarà sentito davanti al gip in sede di incidente probatorio.