ROVIGO «Aveva uno sguardo freddo, di ghiaccio, quello di una persona estremamente determinata. E di poche parole». Roberto Marinelli (nella foto in basso) è il luogotenente dei carabinieri che dieci anni fa per primo braccò e arrestò Igor il russo l'uomo a cui danno la caccia da tre giorni nel Ferrarese.

All'epoca era ancora uno sconosciuto magari un po' strano perché andava in giro a compiere rapine vestito da ninja con uno straccio nero sulla faccia e armato di arco e frecce. Ma già allora fece capire di non essere un delinquente qualsiasi.

«Quando lo arrestammo - racconta il sottufficiale - disse solo "siete stati fortunati, se fosse scesa la notte mi sarei ricucito la ferita e non mi avreste mai più preso». Insomma già un emulo di Rambo, disposto a tutto pur di non farsi prendere.

Igor, che allora non aveva documenti e venne schedato come un ex militare russo, da mesi andava in giro a rapinare abitazioni tra Ravenna e Ferrara. L' 11 giugno del 2007 tentò di entrare nella casa di un pensionato vicino a Polesella, poco distante da Rovigo. «Era estremamente determinato, buttò giù la porta...

