Direttore dell'Agenzia delle Entrate di Genova arrestato per corruzione

Il direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Genova, Walter Pardini, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza per corruzione. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto del capoluogo ligure, Vittorio Ranieri Miniati. "L'Agenzia ha immediatamente adottato la sospensione cautelare dal servizio in attesa del provvedimento dell'autorità giudiziaria a seguito del quale verranno assunte tutte le misure disciplinari, contrattuali e risarcitorie per tutelare l'istituzione e la dignità dei propri dipendenti che operano onestamente e scrupolosamente", si legge in una nota diffusa dalla direzione regionale della Liguria dell'Agenzia delle Entrate.

"L'Agenzia delle Entrate - prosegue la nota - offre la massima collaborazione all'autorità giudiziaria per far piena luce sulla vicenda e condanna con risolutezza i comportamenti disonesti, dinanzi al quale - conclude la nota - adotta con fermezza e celerità sanzioni disciplinari espulsive e da anni orienta i propri sistemi di controllo interno nell'individuazione e prevenzione di ogni possibile abuso con particolare riferimento ai potenziali comportamenti fraudolenti".