Omicidio Morganti, terzo arresto. Michel Fortuna era latitante dalla notte del pestaggio

Michel Fortuna, il 24enne di Frosinone, uno degli otto indagati per l'omicidio di Emanuele Morganti ad Alatri, resosi irreperibile già dalle prime ore dopo il pestaggio mortale fuori dalla discoteca Mirò, è stato fermato ed arrestato oggi pomeriggio dai carabinieri.

Il giovane indagato per omicidio volontario come tutte e otto le persone al centro delle indagini, ha scelto come avvocato Giosuè Naso, legale di Massimo Carminati nel processo legato a Mafia Capitale, come scrive Ciociaria Oggi. Oltre Fortuna, Mario Castagnacci (27 anni) e Paolo Palmisani (24), detenuti nel carcere di Regina Coeli, avrebbero ricevuto l'avviso di garanzia anche Franco Castagnacci, padre di Mario, 50 anni, i buttafuori Micheal Ciotoli, Damiano Bruni, 27enni, Manuel Capocetta, 28 anni, tutti e tre di Ceccano, e Xhemal Pjetri, 32 anni, albanese e residente a Ferentino.