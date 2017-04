Assolto il gallerista Demitry: nessuna truffa ai danni del pittore Kostabi

Era finito a processo con l'accusa di aver acquistato dal pittore di arte contemporanea Mark Kostabi decine di tele pagandole con assegni posdatati, emessi su conti correnti chiusi o privi di copertura, per un valore complessivo di 167 mila euro. Lo scorso 28 marzo il noto gallerista Amedeo Demitry è stato assolto (insieme al suo amico Maurizio Ciani) dall'accusa di truffa, in quanto "il fatto non sussiste".

A fine 2009 l'artista americano, battezzato dalla critica come l'erede di Andy Warhol per le sue opere in stile pop-art, era stato contattato per la prima volta da Demitry. Quest'ultimo si era presentato come titolare di una galleria d'arte denominata BrokerArt, chiedendo a Kostabi di partecipare a una mostra che aveva intenzione di allestire a Bari in suo onore presso la Galleria Art Promotion.

"Non emerge, dall'istruttoria svolta, che da parte di Demitry, e tantomeno da parte di Ciani - si legge nelle motivazioni della sentenza – siano state poste in essere condotte che abbiano potuto trarre in inganno Kostabi e indurlo fraudolentemente alla consegna delle sue opere (...) dal momento che Demitry era il reale organizzatore della mostra tenutasi a Bari".