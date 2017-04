Milano, minaccia passanti e agenti con i coltelli: la polizia gli spara alle gambe per fermarlo

Minacciava i passanti brandendo due coltelli e poi si è scagliato anche contro i poliziotti, che hanno sparato e l'hanno ferito con un colpo di pistola alla gamba. L'uomo, un nordafricano senza documenti, è statoricoverato al Niguarda in codice rosso ed è piantonato. L'aggressore era stato fermato stamattina dagli agenti in viale Monza, a Milano, dove stava litigando con altre due persone. Era sotto effetto di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina, marijuana e oppiacei. La polizia ha provato a calmarlo, anche con l'uso dello spray al peperoncino, e nel momento in cui ha provato a scagliarsi contro uno di loro, l'altro collega ha sparato quattro colpi ferendolo a una gamba.