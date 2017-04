Uccisa a 21 anni dal fidanzato geloso

Ha accoltellato a morte l'ex fidanzata 21enne alla gola e dopo una breve fuga si è costituito. E' successo a Pietra Ligure, in provincia di Savona. A quanto riferiscono fonti investigative, il ragazzo - Alessio Alamia, anche lui appena 20enne - era stato lasciato dalla ragazza, Janira D'Amato, qualche giorno fa e le aveva chiesto di raggiungerlo nel suo appartamento, in via Crispi, per un ultimo chiarimento che è degenerato in lite. Dopo la coltellata l'assassino è fuggito a casa di uno zio, a Loano, per raccontagli l'accaduto. L'uomo lo ha convinto a costituirsi e lo ha accompagnato dalle forze dell'ordine. Ai carabinieri il giovane ha in un primo momento raccontato che la ragazza non si era sentita bene, ma dopo poco è crollato e ha confessato l'accaduto.

I carabinieri stanno verificando il racconto del ragazzo che si trova in stato di fermo. Sul corpo della ragazza ci sarebbero più coltellate. Ancora sconosciute le ragioni che lo avrebbero portato a compiere l'omicidio. Secondo il racconto di alcuni amici della coppia all'origine potrebbe esserci una gelosia fuori controllo. Sulla sua pagina Facebook Alessio qualche giorno fa ha scritto: "La gelosia nasce quando a quella persona tieni veramente". Ma anche lei sui social network ha richiami alla gelosia. Janira aveva studiato all'alberghiero di Finale Ligure ed era allieva dell'Accademia di Costa Crociere.