Reagisce alla rapina, barista ucciso a colpi di pistola

Ha cercato di impedire al rapinatore di portare via l'incasso della serata del bar del padre, a Riccardina di Budrio, nel Bolognese. Il malvivente, però, ha estratto la pistola e ha sparato per poi fuggire a piedi. Nella zona è immediatamente scattata la caccia all'uomo da parte di tutte le forze dell'ordine. Il rapinatore aveva il volto coperto, era vestito con una tuta mimetica o indumenti simili, ed era armato di fucile e pistola.

La vittima, Davide Fabbri, 45 anni, ha provato a difendersi ed è riuscito a sfilare il fucile al killer, quando sono partiti diversi colpi, probabilmente dalla pistola. Anche due clienti sono rimasti leggermente feriti, non è chiaro se colpiti da proiettili di rimbalzo o perché coinvolti nella colluttazione. La scena si è svolta nel retrobottega, mentre nel locale c'era la moglie della vittima; anche contro di lei l'uomo ha puntato il fucile, prima di fuggire a piedi. Sul posto è andato anche il Pm di turno, Marco Forte, e sono in corso le ricerche

Il sindaco di Budrio, Giulio Pierini, su Facebook ha definito il fatto "di efferatezza e gravità inaudite per Budrio e per qualsiasi altro territorio" e ha espresso solidarietà alla famiglia della vittima.

"Vogliamo vivere senza paura e liberi da ogni tipo di violenza - ha aggiunto - e mi batterò perché questo venga garantito alle nostre attività commerciali, economiche e a tutti i cittadini. Budrio vuole essere una comunità sicura per tutti quelli che la abitano: il mio impegno in questa direzione è massimo". Il primo cittadino ha anche annunciato una manifestazione con amministratori e sindaci della Città metropolitana di Bologna, prevista per oggi.