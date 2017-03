Delitto Emanuele Morganti, i due fratelli fermati per l'omicidio interrogati dal gip

Sono iniziati nel carcere di Regina Coeli gli interrogatori di convalida del fermo di Mario Castagnacci e Paolo Palmisani, i fratelli di Alatri accusati di aver pestato a morte Emanuele Morganti. I due interrogatori del gip Anna Maria Gavoni, si tengono per rogatoria, perché i due sono stati fermati a Roma, e gli atti saranno trasmessi alla magistratura di Frosinone, responsabile delle indagini.

I due presunti assassini

Mario Castagnacci e Paolo Palmisani rispondono dell'accusa di omicidio volontario aggravato da futili motivi: quando i carabinieri li hanno trovati, due giorni dopo l'omicidio, in casa di una parente, a Roma, i due non hanno opposto alcuna resistenza al fermo. Hanno precedenti legati al traffico e allo spaccio di droga e secondo gli inquirenti sarebbero stati loro ad aggredire Emanuele con colpi tali da fracassargli il cranio e rompergli le vertebre cervicali. Il giorno prima della feroce aggressione, Castagnacci era stato fermato per droga, e rilasciato la mattina successiva. Le indagini però continuano perché chi indaga è convinto che altre persone abbiano avuto un ruolo nella tragica fine di Emanuele. Tra i tasselli fondamentali che mancano per ricomporre ogni aspetto dell'omicidio c'è il movente: una delle ipotesi è che i due fermati abbiano ridotto in fin di vita il giovane per dare "una prova di forza", per dimostrare, nella piazza centrale di Alatri, la loro violenza criminale.

L'omicidio e il movente

Restano però tanti dubbi: innanzitutto sul coinvolgimento delle altre persone indagate, al momento cinque, tra le quali ci sono alcuni dei buttafuori del locale Mirò, sequestrato dopo la tragedia. Il ragazzo è morto domenica, dopo quasi due giorni di agonia, in un letto del policlinico Umberto I di Roma. È arrivato in elisoccorso al policlinico della capitale la notte tra venerdì e sabato, in condizioni già disperate. Subito è stato sottoposto a un intervento chirurgico per provare a ridurre le lesioni alla testa causate dai colpi ricevuti. L'operazione non è bastata a salvargli la vita e, quando è arrivata la fine, i suoi genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi.