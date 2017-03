Omicidio di Alatri, il "Csm apra un fascicolo sulla scarcerazione di chi ha picchiato Emanuele Morganti"

Aprire una pratica in Prima Commissione per valutare se sussistano i presupposti per un trasferimento d'ufficio per incompatibilità nei confronti del giudice del Tribunale di Roma che, venerdì scorso, ha disposto la scarcerazione, senza obbligo di firma, di Mario Castagnacci, indagato per l'omicidio di Emanuele Morganti, avvenuto ad Alatri qualche ora dopo la scarcerazione.

E' quanto chiede il consigliere laico, Pierantonio Zanettin, al Comitato di presidenza del Csm, con un documento depositato questa mattina. "La vicenda processuale, scrive Zanettin, "merita un approfondimento da parte del Consiglio Superiore della Magistratura" per "verificare la correttezza dell'iter". Secondo il laico del Csm "è del tutto evidente che gli esiti tragici della vicenda non possono essere addebitati al magistrato che ha disposto la scarcerazione dello spacciatore, ma e' altrettanto evidente che si sarebbero evitati, applicando canoni ermeneutici diversi e piu' rigorosi, in tema di spaccio di stupefacenti". Zanettin, infatti, osserva che la scarcerazione di Castagnacci sia avvenuta "nonostante fosse stato trovato in possesso di grandi quantità di stupefacenti e fosse recidivo".