Omicidio di Alatri, rinviata a domani l'autopsia di Emanuele Morganti. Al vaglio la posizione degli altri 5 indagati

E' stata posticipata a domani l'autopsia sul corpo di Emanuele Morganti, il 20enne di Alatri assassinato durante un vero e proprio pestaggio che ieri mattina ha portato al fermo di due persone. L'esame autoptico, in programma per ieri sera, dovrà quindi fare piena luce sulle cause che hanno portato il ragazzo a morire dopo due giorni di agonia. La Procura intende capire se, oltre ai colpi di grazia inferti da Paolo Palmisani e da Mario Castagnacci, in carcere a Regina Coeli con l'accusa di omicidio volontario, possa aver provocato la morte anche un'eventuale emorragia interna scaturita dai calci e dai pugni sferrati dagli altri cinque indagati a piede libero quando ormai l'operaio della "ABB Sace" era a terra privo di conoscenza.

Ieri sera a Tecchiena, frazione di Alatri dove Emanuele è nato e cresciuto, si è svolta una fiaccolata alla quale hanno partecipato oltre mille persone. Un corteo silenzioso che si e' poi concluso con una veglia di preghiera.