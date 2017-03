Alatri, nove indagati per l'omicidio di Emanuele Morganti. Al vaglio le immagini delle telecamere

Sono diverse e con differenti livelli di responsabilità le persone le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti per la morte di Emanuele Morganti, il ragazzo di 20 anni massacrato di botte fuori da un locale ad Alatri, in provincia di Frosinone, nella notte tra venerdì e sabato. A massacrare il ragazzo sarebbero stati più uomini, non solo a mani nude, e nelle prossime ore potrebbero scattare i primi fermi. Almeno una persona avrebbe colpito con un arnese di ferro, forse un cric.

Obiettivo degli inquirenti è risolvere velocemente un caso che ha sconvolto l'intera cittadina, ma anche farlo senza errori. Perché se è vero che il pestaggio di Emanuele è avvenuto nella piazza, in pieno centro di Alatri, davanti a diversi testimoni, è altrettanto vero che dolore e rabbia hanno contribuito a creare confusione: i dettagli forniti dagli amici della vittima e dalla sua fidanzata coincidono, ma nel racconto della ferocia del branco che ha accerchiato e pestato il giovane, si è creata confusione sul numero effettivo degli aggressori e altri dettagli, in parte dettata dall'emotività e dallo strazio di chi conosceva Emanuele, e ha assistito al suo omicidio. In tanti lo avrebbero accerchiato, hanno detto i testimoni. Nove i sospetti interrogati tra sabato e domenica (otto italiani e uno straniero) ma le ricerche continuano per definire tutte le responsabilità.

Gli inquirenti vogliono fare chiarezza anche sulla posizione degli addetti alla sicurezza del locale, che dopo l'inizio della lite, quando Emanuele, nella discoteca, ha difeso la fidanzata dalle avances dell'avventore ubriaco, hanno trascinato fuori il giovane lasciandolo in balìa del gruppo.

I carabinieri del reparto operativo di Frosinone hanno ricostruito i fatti e appare ormai chiaro che Emanuele sia stato vittima di un'aggressione feroce, scatenata probabilmente dall'ubriaco che ha molestato la ragazza, nella discoteca Mirò. Nel mosaico di questa grave tragedia mancano gli ultimi piccoli tasselli e la difficoltà sta proprio nel fatto che a uccidere Emanuele, spiega chi indaga, non è stata una sola persona, anche se forse uno solo lo ha preso a sprangate.

Emanuele è morto domenica, dopo quasi due giorni di agonia, in un letto del policlinico Umberto I di Roma. Il giovane operaio è arrivato in elisoccorso al policlinico della capitale la notte tra venerdì e sabato, in condizioni già disperate. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per provare a ridurre le lesioni alla testa causate dai colpi ricevuti. I medici dell'ospedale romano hanno rilevato la rottura delle vertebre cervicali e varie fratture craniche. L'operazione non è bastata a salvargli la vita: il ragazzo è morto domenica e i suoi genitori hanno dato il consenso alla donazione degli organi.