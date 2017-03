Processo a Emilio Fede, attesa in tribunale per Silvio Berlusconi testimone. Lele Mora: il Cavaliere uomo generoso

Silvio Berlusconi è atteso nel pomeriggio nell'aula del processo milanese a carico di Emilio Fede dove dovrà testimoniare come teste dell'accusa. L'ex direttore del Tg4 è accusato di bancarotta fraudolenta insieme a Lele Mora, che ha già patteggiato 1 anno e sei mesi per la vicenda del prestito del 2010 da 2 milioni e 750mila euro all'ex talent scout da parte dell'ex premier. "L'esame di Berlusconi - aveva detto il pm Eugenio Fusco, dopo che giudici avevano accolto la sua richiesta di sentire il leader di FI - non dovrebbe essere lungo, una trentina di minuti basteranno e verterà sulle ragioni del prestito".

Secondo l'accusa, i soldi che Berlusconi (tramite il suo ragioniere di fiducia Giuseppe Spinelli) versò a Mora per salvare dal fallimento, avvenuto nell'aprile 2011, la sua Lm Management, sarebbero stati distratti dall'ex talent scout e da Fede. Il giornalista, stando alla ricostruzione del pm, avrebbe tenuto per sé oltre un milione.

«Berlusconi è un uomo generoso e credo sia così ancora oggi». Ha detto l'ex agente dei vip Lele Mora al suo arrivo in Tribunale a Milano per testimoniare. Mora ha definito un eventuale incontro con il Cavaliere, che non sente «da 7 anni» cioè dall'inizio dei processi del Rubygate, «una meraviglia. Avremo una carrambata dopo 7 anni - aggiunge - gli amici sono sempre amici e amici rimangono. Berlusconi è un amico, con lui ho sempre avuto ottimi rapporti dal 1985 al 2010». Mora ha aggiunto che in aula intende confermare «quello che deve dire» a proposito del prestito. L'ex agente dei vip ha definito anche Emilio Fede «una persona per bene».