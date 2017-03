Omicidio di Emanuele Morganti, nove indagati ad Alatri

Nove le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Frosinone per la morte di Emanuele Morganti. L'accusa per tutti è di omicidio volontario e concorso in omicidio. Si tratterebbe di un gruppo misto di italiani e stranieri residenti in paese e nelle zone limitrofe.

Il violento pestaggio (pugni, calci e sprangate) era avvenuto, nella notte tra venerdì e sabato fuori da un circolo privato nel centro di Alatri: Emanuele, 20 anni, non ce l'ha fatta ed è morto l'altro ieri sera all'ospedale Umberto I di Roma dove era stato trasferito e ricoverato in terapia intensiva. A scatenare la furia del branco sarebbe stata una discussione tra il 20enne e un coetaneo che avrebbe infastidito la sua ragazza. Ma, secondo un'altra versione dei fatti, la lite sarebbe scoppiata per lo scambio di un cocktail.

Sono diverse e con differenti livelli di responsabilità le persone le cui posizioni sono al vaglio degli inquirenti per la morte di Emanuele. A massacrare il giovane sarebbero stati più uomini, non solo a mani nude ma con un arnese di ferro, e per loro potrebbero scattare già oggi i primi fermi. Ma si vuole fare chiarezza anche sulla posizione di quei responsabili della sicurezza del locale, che dopo l'inizio della lite, quando Emanuele, nella discoteca, ha difeso la ragazza dalle avances di un avventore ubriaco, hanno trascinato fuori il giovane lasciandolo in balia dei suoi aggressori.

Carabinieri e procura sono al lavoro senza sosta dalle prime ore di sabato: grazie alle testimonianze gli inquirenti sarebbero ormai vicini all'individuazione di tutti i responsabili del pestaggio. Ma secondo quanto si apprende, al vaglio ci sarebbero anche le posizioni di altre persone che, pur non avendo aggredito Emanuele, avrebbero comunque una responsabilità in questa tragica vicenda.