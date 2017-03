Due fratellini di 2 e 4 anni, uccisi probabilmente a martellate, sono stati trovati privi di vita in un appartamento di un edificio residenziale in via della Costituzione a Trento nei pressi del palazzo delle Albere, progettato da Renzo Piano. Stando ad una prima ricostruzione l'allarme è stato lanciato dalla madre che li ha trovati morti. Sul posto sta indagando la polizia scientifica del capoluogo trentino.

Gli inquirenti stanno interrogando la mamma disperata, ma non sono riusciti a rintracciare il padre fino a quando la sua automobile è stata ritrovata in una località di montagna. Il corpo dell'uomo è stato poi rinvenuto: si sarebbe suicidato gettandosi dall'hotel Panorama di Sardagna.