Due bimbi uccisi a martellate. Il padre si suicida gettandosi in un dirupo

Due bambini di due e quattro anni sono stati rinvenuti privi di vita in un appartamento di un edificio residenziale in via della Costituzione a Trento, nei pressi del palazzo delle Albere. L'allarme è stato lanciato dalla madre che li avrebbe trovati morti. Sul posto sta indagando la polizia scientifica del capoluogo trentino. I piccoli sarebbero stati uccisi a martellate.

Il padre si sarebbe suicidato gettandosi dall'hotel Panorama di Sardagna. La sua autovettura è stata trovata non distante dall'albergo abbandonato. L'uomo si sarebbe tolto la vita lanciandosi da una balconata. Il corpo è stato ritrovato in un dirupo.