Orrore a Giugliano, tredicenne disabile violentato dal branco di minorenni

Violentato ripetutamente dal branco di minorenni. Choc a a Giugliano, nel Napoletano, dove un ragazzino disabile di 13 anni è stato costretto a subire violenza sessuale da un gruppi di 11 minore, di cui tre non ancora quattordicenni. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo la denuncia della mamma della vittima: per otto presunti responsabili è stato disposto l'accompagnamento in comunità.