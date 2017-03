Ha ucciso l'uomo che investì sua moglie, Fabio De Lello condannato a 30 anni

È stato condannato a 30 anni di reclusione Fabio Di Lello, imputato per l'omicidio di Italo D'Elisa, il giovane che pochi mesi prima aveva ucciso la moglie Roberta Smargiassi investendola con l'auto a Vasto, in provincia di Chieti. Il pubblico ministero Giampiero De Florio e il sostituito Gabriella De Lucia avevano chiesto l'ergastolo per Di Lello. D'Elisa, 22 anni, è stato ucciso a colpi di pistola il primo febbraio scorso davanti ad un bar.