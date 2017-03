A Lucerna deraglia treno partito da Milano, 7 feriti

Paura questo pomeriggio alla stazione di Lucerna, in Svizzera. Il treno Eurocity 158, proveniente da Milano e diretto a Basilea è infatti deragliato intorno alle 14 appena fuori dallo scalo ferroviario. Un vagone si è steso su un fianco, danneggiando le infrastrutture ferroviarie. Sette i passeggeri rimasti feriti, anche se nessuno in modo grave. Sul treno, un Etr 610 che è stato prodotto tra il 2010 e il 2011 negli stabilimenti di Savigliano della Alstom Ferroviaria, viaggiavano circa 160 passeggeri. Una carrozza è stata 'sviata' a causa di uno scambio non allineato correttamente. Il convoglio, composto da 7 vagoni per 187 metri di lunghezza, era uscito dalla garanzia di 5 anni a gennaio 2016. Sia il macchinista che il personale di scorta erano delle Ferrovie svizzere, ha fatto sapere Trenitalia che ha inviato a Lucerna i propri specialisti, in aggiunta a quelli del costruttore del treno per effettuare, in condivisione con i tecnici delle Ferrovie svizzere e le autorità di polizia, accurati controlli al convoglio per contribuire all'accertamento della dinamica dell'accaduto.

Accertamenti che nelle prossime ore permetteranno di capire perchè il quarto vagone del convoglio si sia inclinato su un fianco. Nel deragliamento un pilone si è inclinato provocando l'interruzione della corrente nello scalo ferroviario di Lucerna. Il traffico ferroviario sulla linea è stato interrotto e sono stati messi a disposizione dei passeggeri dei bus sostitutivi. "Le conseguenze per il traffico sono rilevanti, e non solo per quello della rete regionale", ha riferito la portavoce delle ferrovie svizzere, Antonella Del Vecchio. Al momento dell'incidente, i passeggeri hanno riferito di aver sentito un "gran botto", e che la situazione nella stazione di Lucerna era "caotica". I soccorsi per i feriti sono stati immediati, mentre i viaggiatori che sono usciti incolumi dall'incidente hanno dovuto attendere un'ora nelle carrozze, prima che i soccorritori li aiutassero a uscire con delle scale e permettessero loro di raggiungere a piedi la stazione.