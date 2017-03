A casa Tulliani bussa la Finanza: Elisabetta scarica il fratello

"Non so dove sia mio fratello, no ho il suo numero di telefono, né ho più rapporti con lui". Elisabetta Tulliani scarica il fratellino, Giancarlo, sul quale al momento pende un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Roma, Simonetta D'Alessandro, con l'accusa di riciclaggio internazionale. Lo stesso reato che la Procura capitolina contesta a Elisabetta, al padre Sergio Tulliani e al marito Gianfranco Fini.

Lunedì i finanzieri dello Scico non hanno potuto eseguire la misura cautelare perché Giancarlo Tulliani non si trovava nel domicilio da lui indicato sul territorio italiano, ossia nell'appartamento romano di via Raffaele Conforti 80, in zona Valcannuta. Dagli accertamenti effettuati presso lo scalo aereo di Fiumicino, è emerso che il cognato di Fini era tra i passeggeri del volo...

