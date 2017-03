I bulli picchiano il figlio tredicenne, il padre mette la foto su Facebook

Il figlio tredicenne viene picchiato dai bulli e il papà decide di pubblicare su Facebook la foto del volto tumefatto del ragazzo. È successo a Mugnano, in provincia di Napoli. L'uomo ha spiegato nel post allegato alla fotografia di voler mostrare «cosa sta diventando il mondo nel modo più vero e crudo», mostrando «la faccia vera di quella merda che si chiama bullismo».

L'uomo ha chiesto agli utenti del noto social network di condividere e commentare il post «perché quello che oggi è successo a mio figlio non deve e non dovrà accadere a nessuno». Invito raccolto, stando alle circa 15mila condivisioni ottenute dalla foto.

«Quello che è successo ieri al piccolo Fabio, schernito e malmenato da un gruppo di coetanei, è gravissimo e deve farci riflettere tutti». Così su fb il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, commentando l'episodio di bullismo. Al ragazzo «e alla sua famiglia va tutta la mia solidarietà e vicinanza. Già nella giornata di ieri ho richiesto ai vigili urbani e ai carabinieri maggiori controlli, specie negli orari di uscita delle scuole, per prevenire altri episodi simili», continua Sarnataro.