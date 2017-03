Etna in eruzione, aeroporto di Catania chiuso. Voli dirottati su Comiso

Continua l'eruzione dell'Etna e la SAC informa che, «permanendo la fase eruttiva dell'Etna accompagnata dall'emissione di una consistente quantità di cenere in atmosfera, l'Unità di Crisi ha deciso di prorogare la chiusura l'Aeroporto di Catania fino alle ore 12 di oggi». L'Unità di Crisi tornerà a riunirsi alle ore 11. All'alba le spazzatrici hanno ripulito la pista dalla cenere lavica ricaduta in nottata, ma la situazione resta critica. Resta aperto lo scalo di Comiso (Ragusa).

«I passeggeri in arrivo e in partenza dallo scalo di Catania nella fascia oraria interessata potranno ricevere informazioni dalle compagnie aeree e tramite i canali di comunicazione dell'Aeroporto di Catania - si legge in una nota - L'orario dei voli su Catania è fruibile in tempo reale sul sito www.aeroporto.catania.it, sull'app CTAairport (http://bit.ly/23cBnhm), su Telegram, il servizio di messaggistica istantanea su cui SAC - primo fra gli aeroporti italiani - ha attivato un canale ( aeroportocatania_bot). Aggiornamenti sull'operatività dello scalo anche sui profili Facebook e Twitter».

Disagi per chi parte dall'aeroporto di Catania, ma anche per tutti quelli che abitano in città: piove cenere lavica su Catania i paesi etnei e anche sul mar Ionio, creando difficoltà per tutti. Dai rilievi dell'Ingv emerge che è aumentata di portata la nube di materiale piroclastico emesso dalla bocca apertasi sul nuovo cratere di Sud-Est del vulcano attivo più alto d'Europa, dalla quale esce una altissima colonna che provoca la cosiddetta pioggia di cenere che sospinta dal vento,in direzione Sud-Est, cade nelle zone alte dell'Etna a chicchi grossi, mentre si disperde in maniera molto sottile più a valle. L'aumento dell'attività esplosiva stromboliana si rileva anche dalla maggiore ampiezza, registrata dall'Ingv di Catania, tremore dei canali magmatici interni dell'Etna. Anche la colata lavica si sposta: il fronte più avanzato si è mosso, anche se non di molto, restando, tra l'altro, confinato nella parete della desertica Valle del Bove.