L'incidente sarebbe avvenuto a causa di un'esplosione freato-magmatica provocata dall'incontro della colata lavica, che si dirige verso la Valle del Bove, con un'abbondante sacca di neve presente in quella zona del vulcano. Sei feriti sono stati già ricoverati negli ospedali Garibaldi, Vittorio Emanuele, Cannizzaro e al pronto soccorso di Acireale, ma nessuno è in gravi condizioni. Hanno riportato escoriazioni o lievi contusioni. Sul posto stanno operando i militari del soccorso alpino della Guardia di finanza, personale della forestale, agenti di polizia e volontari del soccorso alpino civile. L'incidente è avvenuto a circa 2.650 metri d'altezza, in località Cisternazza, sul versante meridionale del vulcano più alto d'Europa, un'area lontana dalle piste da sci. Oltre agli escursionisti tra i feriti c'è anche un vulcanologo che si trovava in quota per monitorare l'eruzione.