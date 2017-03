"Aggia sparà a Salvini", polemica sul video choc del ristoratore Ciro Nennella

"Aggia sparà a Salvini" esclama mentre tiene in mano una pistola giocattolo. È bufera sul videomessaggio di Ciro Nennella, gestore di una nota trattoria nei Quartieri Spagnoli di Napoli che, in occasione dell'arrivo del leader della Lega nel capoluogo campano, ha postato il filmato su Facebook. Il video è diventato subito virale con migliaia di visualizzazioni e condivisioni ed ha scatenato aspre polemiche. "O' stamm aspettann a braccia aperte, l'aggia sparà" dice in tono scherzoso il ristoratore "famoso" su YouTube da anni per i suoi filmati amatoriali. Ma per molti il videomessaggio appare eccessivo e fuori luogo. Alla fine Nennella si scusa e, per farsi perdonare, registra un altro video (pubblicato sul sito de Il Mattino) e invita il leader della Lega ad andare a mangiare nella sua storica trattoria.