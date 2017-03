La Corte d'Appello di Torino toglie la figlia ai genitori-nonni: è adottabile

Resterà con i genitori adottivi la bambina nata dai genitori-nonni di Casale Monferrato. La Corte d'appello di Torino ha confermato l'adottabilità della piccola di quasi sette anni, allontanata dalla coppia quando aveva due mesi di vita in seguito a una denuncia per presunto abbandono, poi conclusasi con l'assoluzione del padre. La bimba, che nel frattempo è stata adottata da una nuova famiglia, da quattro anni non ha nessun contatto con i genitori naturali, 75 anni il padre, 63 la madre. Lo scorso giugno la Cassazione aveva cancellato sia la sentenza della Corte d'appello del 2013, che si era pronunciata per l'adottabilità, sia la successiva decisione della Cassazione, che aveva confermato l'orientamento. La Suprema Corte aveva quindi rinviato la questione alla Corte d'appello.