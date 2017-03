Bufera "Sole 24 Ore", la direzione ad interim a Guido Gentili

Il comitato di redazione de "Il Sole 24 Ore", in un comunicato diffuso al termine dell'incontro con i vertici della società, ha informato che Roberto Napoletano sarà messo in aspettativa per un massimo di 6 mesi, senza stipendio. Napoletano lascia quindi tutte le direzioni (quotidiano, Radio 24, Radiocor Plus e direzione editoriale). All'amministratore delegato Franco Moscetti, è stato affidato dal consiglio di amministrazione il compito di individuare un nuovo direttore in tempi brevi che subentrerà a Guido Gentili.