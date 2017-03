Clochard bruciato vivo a Palermo, il killer fermato confessa: "Ucciso per gelosia"

C'è un fermato per l'omicidio del clochard bruciato vivo a Palermo. L'uomo, un benzinaio di 45 anni, portato negli uffici della Squadra Mobile della Questura del capoluogo siciliano e "fortemente sospettatato" di essere l'autore della brutale aggressione alla fine ha confessato. Il movente è quello passionale: il killer provava rancore nei confronti della vittima che riteneva responsabile della separazione dalla moglie.

Il senzatetto si chiamava Michele Cimino, aveva 45 anni, e dormiva all'interno della missione "San Francesco", proprio a ridosso dell'ingresso della mensa, gestita dai frati cappuccini, ed è morta in seguito alle ustioni riportate. Le fiamme sono state appiccate da un uomo incappucciato che ha cosparso di liquido infiammabile il giaciglio di coperte sotto cui dormiva Cimino. La scena è stata ripresa dall'impianto di videosorveglianza e i filmati hanno permesso di identificare l'assassino: l'uomo fermato qualche ora dopo l'omicidio era fortemente sospettato dalla polizia per i segni di bruciature sul corpo. Poi, in serata, la confessione.