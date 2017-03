Abbiategrasso, giovane annega nel tombino: stava cercando di recuperare le chiavi

È morto, annegato, mentre cercava di recuperare un mazzo di chiavi che erano cadute dentro un tombino. La tragedia è accaduta ad Abbiategrasso, alle porte di Milano, questa notte verso le 2.30. I carabinieri che sono intervenuti hanno potuto ricostruire la dinamica dell'accaduto grazie alle riprese delle telecamere fisse. In un video acquisito dagli investigatori il giovane, Luca Adami, 21 anni, cammina e a un certo punto si mette a cercare le chiavi della macchina nelle tasche. Le chiavi cadono in un tombino e il ragazzo apre la botola per recuperarle. Si sporge probabilmente troppo e cade a testa in giù forse anche svenuto a causa delle esalazioni per morire annegato. Il ragazzo, diplomato al Liceo Linguistico Quasimodo di Magenta, studiava Scienze della Comunicazione all'Università degli Studi di Milano. A scoprire la tragedia, quando purtroppo non c'era più nulla da fare, sono stati due giovani che si trovavano a passare per via Santa Maria.