Terremoto, nuova scossa e paura a Macerata

Nuova scossa e paura nel Maceratese. Stamattina alle 9.20 la terra ha tremato di nuovo mettendo in allerta i residenti con una scossa di magnitudo 3.0. Nell'area del cratere, durante la notte, lo sciame sismico non ha mai superato la magnitudo di 2.3.

Intanto la Protezione civile fa sapere in una nota che continuano senza sosta i sopralluoghi nelle aree colpite dal terremoto. "Prosegue l'attività delle squadre di tecnici ed esperti abilitati per le verifiche di agibilità - spiegano i volontari - sia con procedura AeDes (Agibilità e Danno in emergenza sismica), avviata fin dai primi giorni successivi alla scossa del 24 agosto, sia con procedura Fast (Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-terremoto), attivata dopo gli eventi sismici del 26 e del 30 ottobre. Ieri, sono complessivamente 132.859 i sopralluoghi di agibilità effettuati nelle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo grazie all'impegno di oltre 6mila tecnici: si tratta di professionisti appartenenti ai Consigli nazionali degli Ingegneri, Architetti, Geometri e Geologi impiegati a titolo volontario, nonché di tecnici dei centri di competenza del Dipartimento, delle Regioni, delle Forze Armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".