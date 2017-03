Il ginecologo Antinori a processo anche per molestie sessuali

Severino Antinori di nuovo alla sbarra. Dopo il processo in corso per il presunto prelievo forzato di ovuli a una donna spagnola, contro il ginecologo spunta anche l'accusa di violenza sessuale su un'infermiera. Il gup di Milano Carlo Ottone De Marchi ha accolto infatti la richiesta di rinvio a giudizio del pm Bianca Maria Eugenia Baj Macario. L'indagine era nata in seguito alla denuncia dell'infermiera che lavorava alla clinica Matris. "Fango su fango" è stato il commento del ginecologo, che era presente all'udienza preliminare. Il dibattimento si aprirà a maggio davanti alla nona sezione penale del Tribunale milanese.