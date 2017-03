Crolla il cavalcavia sulla A14, due morti tra Ancona e Loreto

Due persone sono morte nel crollo di un ponte sull'autostrada A14, tra Ancona Sud e Loreto. Secondo quanto rende noto Autostrade per l'Italia a causare il crollo sarebbe stato il cedimento di una struttura provvisoria posizionata a sostegno del cavalcavia, che era chiuso al traffico. Secondo una prima ricostruzione, una sola autovettura sarebbe rimasta coinvolta. Due occupanti dell'auto, che è andata a urtare violentemente contro il ponte appena caduto, sono morti. Il tratto interessato è chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i soccorsi sanitari. Due eliambulanze della Regione Marche si sono alzate in volo per intervenire sull'A14 e recuperare altre due persone ferite, due operai, nel crollo del ponte che è precipitato parzialmente sulla carreggiata Nord a 10 chilometri a Nord del casello di Loreto.