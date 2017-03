Travolto dal treno per un selfie, muore a 13 anni

Un treno regionale, all'altezza di Soverato, in provincia di Catanzaro, ha investito tre ragazzini mentre si trovavano lungo i binari sulla linea Catanzaro-Reggio Calabria. Uno di loro, un 13enne di Petrizzi (Cz), è morto mentre gli altri due sono rimasti feriti. La disgrazia sarebbe accaduta mentre i tre stavano facendo un selfie con il treno in corsa. Da qui l'impatto con il convoglio che non è riuscito a fermarsi per tempo.